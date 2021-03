Bakkerij uit Oudenaarde verkoopt melocakes in vorm van "lachend kakske" in strijd tegen darmkanker

Op de website van vzw Stop Darmkanker kan je er niet naast kijken: 1 op de 20 mensen wordt ooit geconfronteerd met darmkanker. Er op tijd bij zijn is cruciaal. De strijd tegen darmkanker inspireert soms tot ietwat ludieke acties: zoals de verkoop van lachende kakskes bij bakkerijen bijvoorbeeld. Bakkerij Burez uit Oudenaarde verkoopt melocakes in de vorm van de emoji: "Het is misschien wat raar als je zoiets in de toonbank ziet liggen, maar het is zo belangrijk in de strijd tegen darmkanker", zegt bakker Christoffel Burez.

