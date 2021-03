BEKIJK - Union straks kampioen na "Zwanze Derby" tegen RWDM? Ontdek het verhaal van 2 oer-Brusselse voetbalclubs

“Zwanzen, dat hoort bij het voetbal", zegt oude glorie en ex-RWDM-speler Johan Boskamp. Zwanzen, dat is Brussels voor zeveren, plagen, jennen. Vroeger was het theaterstuk 'Bossemans en Coppenolle' hét symbool voor het zwanzen. "Het is een komisch stuk over twee voetbalfamilies van Union-supporters en RWDM-fans", vertelt historicus Kurt Deswert. "Het stuk was heel populair in het Brusselse theater Vaudeville en is zelfs in Parijs gespeeld." Ook vandaag is voetbal nog theater. Op het veld én op het podium. Kevin Van Doorslaer, als echte Brusseleir de vertelstem in de reeks 'Zwanze Derby' speelt als acteur in een theaterstuk Armand Swartenbroeks. Dat is het onwaarschijnlijke verhaal van een legendarische voetballer van Daring, de Kompany van zijn tijd, een oorlogsheld én burgemeester van Koekelberg.