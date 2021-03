17-jarige verdachte in moord op David in Beveren blijft opgesloten, jeugdrechter beslist nog over twee anderen

Een van de drie minderjarige verdachten in de zaak rond de moord op David in Beveren blijft opgesloten. Dat heeft de jeugdrechter in Antwerpen beslist. Hij moet dus alvast een maand in de gesloten instelling van Everberg blijven. De twee minderjarigen uit Beveren zelf verschijnen voor de jeugdrechter in Dendermonde. Daar is nog geen beslissing gevallen over een verdere opsluiting.