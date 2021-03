Biden versnelt vaccinatiecampagne: "4 juli wordt Onafhankelijkheidsdag van het virus"

Als het vaccin tegen 1 mei overal en voor iedereen beschikbaar is, dan zou tegen eind mei en zeker tegen het begin van de zomer iedereen kunnen zijn gevaccineerd. Dat is veel sneller dan Biden zelf had beloofd. Bij zijn aantreden op 20 januari was 8 procent van de Amerikanen ingeënt. Biden maakte er toen een punt van om de campagne drastisch op te voeren en binnen de 100 dagen 100 miljoen mensen te laten vaccineren. "Dat doel zal al bereikt zijn tegen dag 60", zegt hij nu.