Britse handel met EU daalde spectaculair in januari: brexit en corona zijn de boosdoeners

De woelige economische jaarwisseling viel ook nog eens samen met een nieuwe opstoot in de coronapandemie. In december werd de Britse variant van het virus ontdekt en moest het land opnieuw in lockdown. Truckers van en naar het Verenigd Koninkrijk liepen vertragingen op omdat ze zich moesten laten testen.

Volgens het Britse bureau voor de statistiek is het daarom niet mogelijk om alleen naar de brexit te wijzen als oorzaak voor het handelsverlies. De lockdown heeft zeker ook ernstige handelsbelemmeringen veroorzaakt. Ook de Britse economie zelf heeft klappen gekregen door de coronacrisis. In januari kromp ze met 2,9 procent, vooral de retailers, restaurants en kappers waren de dupe. Sinds het begin van de pandemie is de Britse economie met 9 procent gedaald.