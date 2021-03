Brouwerij De Brabandere vervangt gratis vervallen drank bij horeca-uitbaters

"We willen de uitbaters steunen", zegt Stijn Vermoere van brouwerij De Brabandere. "Wij zullen alle bakken bier, water of limonade van onze brouwerij die vervallen zijn omwille van corona in de periode van oktober vorig jaar tot in juni dit jaar gratis vervangen. Dat is een serieuze logistieke operatie. Maar we moeten ervoor zorgen dat klanten een lekkere frisse pint kunnen krijgen."