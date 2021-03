Chauffeur kusttram gestraft voor dodelijk ongeval op de sporen

“Het slachtoffer was vanop 50 meter afstand zichtbaar", zei de politierechter. "De chauffeur had nog tijd om tot stilstand te komen zonder aanrijding. Hij zette de noodstop pas op 10 meter van de hindernis in. Als hij goed had gekeken, dan was het ongeval niet gebeurd. Hij is een normale, bekwame trambestuurder, dus het gebrek aan voorzorg is wellicht uitzonderlijk. Maar de gevolgen zijn wel heel erg zwaar.”