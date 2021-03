Coronabesmetting in basisschool 't Stokpaardje in Zichem

In basisschool ’t Stokpaardje in Scherpenheuvel-Zichem is bij één van de leerlingen van de lagere school en bij een vrijwilligster van het middagtoezicht een besmetting vastgesteld met het coronavirus. Omdat de vrijwilligster dinsdag nog middagtoezicht deed bij de kleuters, werd de hele kleuterschool in quarantaine geplaatst, net zoals zeven klasgenootjes van de besmette leerling.