"Ze zou een heel ander kind zijn als we hier niet woonden": "Pano" toont gevolgen van looduitstoot bij Umicore Hoboken

In de milieuvergunning staat te lezen dat "de gemiddelde lood in bloed concentratie van de kinderen uit de omgeving (Moretusburg, Hertogvelden en Vinkevelden) lager dient te zijn dan 10 microgram per deciliter bloed. Indien de WHO-richtlijn verandert voor deze parameter, wordt de norm aangepast aan de WHO-richtlijn."

Op het moment dat de milieuvergunning in 2014 werd afgeleverd, was de referentiewaarde voor lood in bloed bij verschillende andere internationale organisaties al veel strenger. De Europese voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) legde de lat op 1.2 microgram/dl bloed, bijvoorbeeld. Het Amerikaanse Center for Disease Control (CDC) op 5. Maar de provincie kiest er in 2014 dus voor om de wetenschappelijk achterhaalde waarde van 10 microgram te gebruiken.