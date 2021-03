De Panne gaat huisjesmelkers strenger aanpakken

Het gemeentebestuur van De Panne heeft nu voor het eerst een klacht ingediend tegen een eigenaar van een verkommerd pand. Vooral om een sterk signaal te geven dat het zo niet verder kan. Het doel is dat er in de toekomst enkel verhuurd wordt volgens de woonnormen.

"In de toekomst zullen verhuurders een attest moeten kunnen voorleggen, dat aantoont dat er bijvoorbeeld een gekeurde elektriciteitsinstallatie aanwezig is", zegt burgemeester Bram Degrieck (Het Plan - B). "We gaan voor alle duidelijkheid de huiseigenaars die het wel goed menen, begeleiden om hun woningen aan te passen als dat nodig is."