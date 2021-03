De VS, Japan, Australië en India bundelen de krachten om opgang van China in het Verre Oosten te belemmeren

Het was ook een van de eerste grote zetten van VS-president Joe Biden en vicepresident Kamala Harris op het internationale toneel. Dat sluit aan bij de "pivot to Asia" (de heroriëntering van de VS naar Azië) die onder Barack Obama werd ingezet en ook een thema was onder Donald Trump. Anders dan Trump zet president Biden echter hier vooral het aanhalen van de allianties en netwerken met de bondgenoten voorop, eerder dan het unilaterale "alleen gaan" van de VS.

De "Quad" zoals het vierstatenverbond genoemd wordt, is vooral bedoeld om de groeiende invloed van het communistische China in de regio in te dammen. Dat "containment" doet wat denken aan de Koude Oorlog en het inperken van de Sovjetunie decennia geleden en is dat voor een deel ook.