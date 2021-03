Dorpscentrum Sinaai moet heraangelegd door verzakte kasseien: "En dat pas drie jaar na laatste werken"

De kasseistraten in de Dries in Sinaai liggen er erbarmelijk bij, geeft ook schepen Carl Hanssens (N-VA) toe: "Het wegdek is pas heraangelegd in de vorige bestuursperiode en hersteld in 2019. Dat is gebeurd met kasseien op vraag van het departement Erfgoed Vlaanderen en volledig conform het bestek. Maar jammer genoeg werkt het niet met de kasseien", zegt Hanssens.