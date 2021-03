Druivenstreek blijft toch samen na nieuwe opdeling van Vlaamse regering

De gemeenten waren het niet eens met het voorstel. Dat zegt burgemeester Inge Lenseclaes van Overijse. "Wij hebben samen een brief gestuurd naar de gouverneur. We hebben al veel samenwerkingsverbanden in Oost-Brabant", zegt de burgemeester. "Er is eigenlijk ook geen band met de gemeenten van Halle-Vilvoorde. Met het oude voorstel zouden we dan plots helemaal nieuwe samenwerkingen beginnen. Daarom zijn we ook erg blij dat ons voorstel gevolgd is."