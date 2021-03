Eén jaar corona in het onderwijs: er is geen "samen-leven" meer en dat weegt zwaar op jongeren

Een jaar geleden moesten de scholen dicht om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Jongeren kregen twee maanden lang afstandsonderwijs. Maar ook daarna was er nog geen terugkeer naar een normaal schoolleven mogelijk: afstand houden, handen wassen en kleine klasbubbels, dat waren de voornaamste coronaregels. Ook in het nieuwe schooljaar moest alweer snel verstrengd worden: er kwamen mondmaskers voor jongeren vanaf 12 jaar en gedeeltelijk online les voor jongeren vanaf het derde secundair.

We hebben de afgelopen maanden van experts geregeld gehoord dat corona voor een leerachterstand heeft gezorgd. Maar Eric Hendriks, een directeur van scholenkoepel WICO, vindt het zeker even verontrustend dat jongeren niet meer op een normale manier kunnen samenleven. "Als ze al mogen komen, is het alleen om les te volgen. Ze kunnen geen sportdag doen, geen studiereis, ze mogen niet op sneeuwklas of op Romereis, ze kunnen niet eens met schooltoneel op de planken staan. En ze hebben daar nochtans nood aan. Samen activiteiten doen, is belangrijk", zegt de directeur nog. "Net zo belangrijk als de les Latijn of de les wiskunde."