Elf voertuigen getakeld bij controle van parkeerplaatsen voor gehandicapten in Antwerpen

Bij de controleactie van donderdag bleken 35 bestuurders geparkeerd te staan op een plaats die voorzien was voor personen met een handicap zonder dat er een noodzakelijke kaart in het voertuig aanwezig was, of kon worden getoond. Zes anderen maakten misbruik van zo'n - al dan niet echte - kaart. Eén vrouw bleek een kaart van een persoon met een handicap te hebben nadat ze die persoon lang geleden had vervoerd maar de kaart nooit had teruggegeven. De rechthebbende heeft de kaart nu teruggekregen en de bestuurster kreeg een pv. Er werden ook acht foutief gebruikte parkeerkaarten voor personen met een handicap teruggestuurd naar de FOD Sociale Zekerheid.

Volgens de Antwerpse politie neemt niet alleen het oneigenlijk gebruik van parkeerplaatsen voor personen met een handicap toe, maar ook het misbruik van parkeerkaarten voor personen met een handicap. Dat laatste kan door een vervalste of vervallen kaart te gebruiken, maar ook een kaart van een overledene of van iemand die niet in de wagen werd vervoerd.



Dergelijk misbruik voor persoonlijk gemak of geldgewin is "bijzonder asociaal", vindt burgemeester Bart De Wever (N-VA). "In de zomer van 2018 mocht Antwerpen de spits afbijten om dit misbruik met behulp van een digitale toepassing beter aan te pakken door politie en parkeerwachters", zegt hij. "Doelgerichte acties blijven echter nodig om een breed signaal te geven dat zulk asociaal gedrag hier niet thuis hoort."