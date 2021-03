Slecht te been? Bij het vaccinatiecentrum Noorderkempen ga je voortaan met de riksja van de parking naar de hoofdingang 

De fiets is eigendom van de gemeente Essen. Normaal gezien verhuurt de gemeente de riksja aan minder mobiele Essenaren. Via de mindermobilecentrale kan je de elektrische fiets huren voor maximum twee personen en één bestuurder. Mensen die slecht te been zijn, kunnen zo een uitstapje maken in de natuur, samen met een fietsende begeleider.

Vanaf nu zal de riksja echter tijdelijk ingezet worden voor minder mobiele mensen die naar het vaccinatiecentrum Noorderkempen in Brasschaat moeten komen. Het centrum is ingericht in een vrijstaande loods van Defensie op het militair vliegveld van Brasschaat. Met de riksja van Essen kunnen de vrijwilligers mensen van de parking naar het vaccinatiecentrum brengen. Dat ligt 300 meter verderop.

De fiets heeft ventilerende kussens die voor extra zitcomfort zorgen en hij is voorzien van een overkapping zodat je beschermd bent tegen wind en regen.