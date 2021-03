Ex-werkloze Luc Blocken: "Na corona stort ik mij ook op de Nederlandse en Luxemburgse markt"

De Vlaamse transitiepremie werd in maart 2018 gelanceerd, om werkzoekenden ouder dan 45 jaar aan werk te helpen als ondernemer. Zo krijgen ze de eerste twee jaar maandelijks een premie. Enerzijds compenseert die de weggevallen werklozensteun en anderzijds laat dat de ondernemer toe om zijn eerste inkomsten opnieuw te investeren in de verdere uitbouw van zijn zaak.

"Door de premie loopt een werkloze minder risico's als hij de stap naar zelfstandige in hoofdberoep zet," legt Bart Lodewyckx van UNIZO-Limburg uit. De Vlaamse transitiepremie is een soort starterspremie van 16.230 euro die uitgekeerd wordt in maandelijkse schijven. In de aanpak van de coronacrisis heeft Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits (CD&V) het systeem bijgestuurd voor het komende jaar. Ook werklozen jonger dan 45 komen nu in aanmerking voor de premie en het bedrag wordt gehalveerd om meer starters te kunnen steunen. Daarnaast moeten kandidaten nog altijd een verplicht voorbereidingstraject doorlopen om de slaagkansen te optimaliseren, in Limburg zorgt UNIZO voor de begeleiding. Op 23, 24 en 25 maart krijgen geïnteresseerden meer informatie tijdens de jaarlijkse Startersroadshow van UNIZO.