Familie van vermoorde David in Beveren roept op tot sereniteit: "Standpunt innemen over homohaat is voorbarig" 

De familie van David roept via haar advocaten op tot sereniteit na de dood van haar familielid. De 42-jarige David werd afgelopen zaterdag dood teruggevonden in een park in Beveren. Hij was met geweld om het leven gebracht. 3 minderjarigen zijn opgepakt en komen vandaag (opnieuw) voor de jeugdrechter. Heel wat mensen spreken van homohaat, al is dat door het parket niet bevestigd. Ook de familie wil het onderzoek afwachten vooraleer standpunt in te nemen.