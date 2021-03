Festival Gladiolen opnieuw uitgesteld: "Er komt een kleinschalig alternatief in augustus"

Na Graspop in Dessel maakt ook Gladiolen in Olen bekend dat het dit jaar niet zal doorgaan. Het is het tweede festival in de Kempen dat in 2021 door corona wordt uitgesteld. Normaal vindt Gladiolen plaats tijdens het Pinksterweekend, eind mei. Maar dat is volgens de organisatoren niet haalbaar met de huidige coronamaatregelen. Ze schuiven het festival daarom op naar het eerste weekend van juni, volgend jaar.