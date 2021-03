Fietsverhuur in Limburg heeft er een sterk 2020 op zitten: een kwart meer verhuurd, en dat in veel kortere tijd

Op 18 maart vorig jaar is de lockdown begonnen, en die heeft tot begin mei geduurd. Tijdens de bloesemperiode was er dus geen fietsverhuur mogelijk. De fietsverhuurders mochten pas op 8 juni weer beginnen. En toch heeft Fietsparadijs Limburg vorig jaar 23.500 keer een fiets verhuurd, dat is ruim een kwart meer dan in 2019.

Vooral in de zomermaanden was er een boost in die fietsverhuur. De staycation heeft ons geen windeieren gelegd, laat Wesley Timmers van Fietsparadijs Limburg weten. "Wat Limburg heel sterk maakt, zijn de belevingspunten: heel veel mensen kennen Fietsen door het water en Fietsen door de bomen, en we hopen heel hard dat er in het voorjaar ook Fietsen door de heide bij komt. Dat zijn troeven waar mensen vanuit andere provincies naartoe komen."