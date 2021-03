Lockdown voor de wetenschap: 15 Fransen verdwijnen 40 dagen zonder tijd of richting in een grot voor een experiment

Op 100 meter diepte werken neuzen, ogen en oren nog steeds, maar de omgeving is heel anders dan normaal. "Dat zal iets doen met de zintuigen", vertelt Besnard. "Zonlicht is er niet. Er is minder geluid en het zal monotoon zijn: je hoort misschien soms een waterdruppel vallen. De deelnemers zullen bewegen, maar ook dat is anders en minder dan in het normale leven. Eigenlijk is in de grot sprake van een soort zintuigelijke verarming. Dat gaan we bestuderen. Dat is relevant, want dat speelt ook bij mensen met neurologisch aandoeningen, bij mensen met dementie."

Voor Christian Clot is Deep Time een nieuw hoogtepunt in zijn lange carrière als ontdekkingsreiziger én onderzoeker. Hij is klaar voor de afdaling. Mislukken is geen optie.

"Zelfs als we het project voortijdig moeten stopzetten, omdat er iets gebeurt, omdat er problemen zijn: zelfs dan is het vanuit wetenschappelijk oogpunt nog interessant om te bestuderen waaróm het mis ging. Want een experiment zoals dit is nog nooit gedaan."