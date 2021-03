Gaat de overheid te ver in het delen van persoonlijke gegevens i.v.m. coronapandemie?

Het Ministerieel Besluit dateert van 12 januari en wil vooral mensen aanpakken die uit het buitenland zijn teruggekomen en tegen de voorschriften in weer aan het werk zijn, in plaats van in quarantaine te gaan. "Daarvoor worden de gegevens van het Passenger Locator Form (PLF) naast de tewerkstellingsgegevens gelegd", legt David Stevens van de Gegevensbeschermingsautoriteit uit aan VRT NWS.