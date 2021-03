Heb je zonnepanelen én een digitale meter, dan moet je een terugleveringscontract afsluiten: hoe doe je dat?

Het verschil tussen de prijs die je betaalt voor de elektriciteit die je afneemt en de prijs die je krijgt voor de elektriciteit die je teruglevert, is enorm, legt Van den Bosch uit: “De prijs die je krijgt is ongeveer 40 euro per megawattuur en dat is de prijs op de groothandelsmarkt. De prijs die de klant betaalt is ongeveer 250 euro per megawattuur: daar zit de distributie bij, maar ook het transport, de Elia-tarieven, de Fluviustarieven, de aankoop van groenestroomcertificaten en de BTW.”