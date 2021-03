Kent burgemeester van Oudenaarde het plaatselijk dialect: "Wat is een  'tuuëveressebruuët' ?

Nog een aantal typische Oudenaardse woorden: een "piewit" is een kievit en een "geuving" is een vis. Een "kadijster" is een dadel en een "spoasie" is een kaft. "Een woord dat wél nog vaak gebruikt wordt in de streek is een 'eperus' of 'epelrus': een egel", zegt De Tier nog. "Of 'urs' of 'urts', of een 'stekelvarken' in de streek. 'Urs' komt van het Franse woord voor egel: 'hérisson'. Dat slaat dan op het laatste stukje van het woord. En 'eper' zou van een Frans woord komen dat stekel betekent. Samen is dat dan: 'stekel-egel'."