Hotels Blankenberge dienen bezwaar in tegen verblijftaks: "We willen betalen per gast die logeert, maar geen vast bedrag per kamer"

Vorig jaar voerde Blankenberge, als één van de laatste gemeenten in de regio, een verblijfstaks in. Het gaat om een bedrag van 450 euro per kamer die de hotels moeten betalen. Maar heel wat hoteliers zien de taks niet zitten. Een aantal van hen heeft nu zelfs officieel bezwaar ingediend. Ze vinden het vooral niet kunnen dat er een vast bedrag per kamer wordt aangerekend. “Je mag een verblijfstaks vragen per gast die effectief in het hotel logeert. Maar een jaarlijks forfait per kamer kan wettelijk niet”, zegt Luc Fourier van Gatsby Hotel. Hij verwijst onder andere naar een precedent in Brugge in 2014. De lokale hotelbelasting werd daar toen omgezet in een taks per gast omdat die belasting in strijd bleek met de inkomstenbelasting. Dat gebeurde na een klacht van een hoteluitbater.