Homo's in een monogame relatie mogen binnenkort bloed geven in Nederland: Hoe werkt het bij ons?

"Bloedwetgeving is niet gebaseerd op geaardheid, maar op seksueel risicocontact", klinkt het bij Nena Testelmans van Rode Kruis Vlaanderen. "We moeten zeker zijn dat er geen veiligheidsrisico wordt veroorzaakt bij patiënten of donoren. De patiënten die bloed nodig hebben, hebben namelijk vaak een verzwakt immuunsysteem of zijn ernstig ziek. Hun veiligheid moet dan ook gewaarborgd blijven."



Ze pleit dan ook voor voorzichtigheid. "In de landen die het Nederlandse principe toepassen, zien we dat het aantal hiv-positieve stalen stijgt", klinkt het bij Testelmans. "Het is nog afwachten wat de impact zal zijn op de veiligheid van de bloedvoorraad in Nederland. Als de bevoegde minister (minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke (SP.A), red.) vindt dat er aanpassingen nodig zijn, dan zullen wij volgen."