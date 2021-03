Infrabel plaatst nog meer camera's tegen spoorlopen in Mortsel: "stad met veel stations, spoorlopen komt er vaker voor"

"Mortsel heeft veel stations en er wordt vaak op de sporen gelopen", zegt Thomas Baeken van Infrabel. "Vandaar dat we de stad als eerste plek in Vlaanderen hebben uitgekozen om de camera's te installeren."

De camera's werden al uitgetest in het station Mortsel-Oude-God. "Dat station ligt ondergronds en de mensen steken er vaak de sporen over. Levensgevaarlijk, want het is één van de drukste spoorlijnen van het land, tussen Antwerpen en Brussel."



De camera's detecteren warmte en beweging en als je te dicht bij de sporen komt, klinkt er een waarschuwing in drie talen. Het is een automatische boodschap, er zijn geen mensen nodig om de beelden in de gaten te houden. "In de meeste gevallen werkt het en deinzen de mensen effectief terug als ze de boodschap horen", zegt Baeken.



De camera's zullen nu ook in de drie andere stations in Mortsel komen, en op termijn is het de bedoeling om ze ook op andere risicoplekken in Vlaanderen te installeren.