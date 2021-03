Inwoners van Lummen en Heusden-Zolder kunnen weer met de auto naar elkaar

Wie zeker ook blij is met de heropening is bakker Erwin Beckers, wiens winkel vlak achter de brug op Lummens grondgebied ligt. "Ongeveer de helft van onze klanten komt van de andere kant van het kanaal. Een deel van hen heeft de moeite gedaan om één of enkele keren per week de omweg te maken. We zullen nu even afwachten wat het geeft met de heropening, we gaan in ieder geval al een beetje meer bakken om ons te voorzien."