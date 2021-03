Italië kondigt nieuwe lockdown af in grootste deel van het land te midden van een nieuwe golf

De vorige Italiaanse regering van premier Giuseppe Conte had Italië ingedeeld in kleurenzones. Wit betekent geen of nauwelijks problemen en dat is nu enkel geldig op het autonome eiland Sardinië. In mate van aantal besmettingen gaat het dan van gele over oranje naar rode zones met telkens andere maatregelen.

In die rode zones blijven scholen en niet-essentiële winkels dicht, net als restaurants en bars, met uitzondering van afhaalmaaltijden. Mensen mogen enkel met twee bij andere thuis op bezoek gaan en ze mogen hun regio niet verlaten. Boven die algemene maatregelen kunnen de regionale overheden nog strengere bepalingen opleggen.