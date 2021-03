Jan Jambon over zomerfestivals: "Beslissing uitstellen om negatieve beslissing te vermijden"

"De festivalorganisatoren zeggen me dat ze nog even kunnen wachten op een advies. We willen een negatieve beslissing vermijden, daarom stellen we de beslissing uit. Over enkele weken zullen we meer weten. Daarom nemen we vandaag nog geen beslissing", zegt Jambon in "Terzake".



"We krijgen de Nederlandse testresultaten volgende week door. Wij plannen een testevent met meer volk, met duizend mensen in Hasselt in april. Dat zal nieuwe inzichten opleveren en die gaan we ook delen met de Nederlanders."

Jambon besluit met een hoopvolle boodschap: "Er zal komende zomer zeker iets mogelijk zijn, maar laat ons daar niet op vooruitlopen."

Bekijk het gesprek met Jan Jambon uit "Terzake" hier: