Kitsch Club in Knokke-Heist rouwt mee tijdens herdenkingsmoment voor nachtclubs

Dit weekend organiseren 25 nachtclubs in ons land een herdenkingsmoment, omdat het er al 1 jaar lang muisstil blijft. De enige nachtclub in West-Vlaanderen die deelneemt is Kitsch Club in Knokke-Heist. "We zullen zelf voor de ingang van de club een kaarsje branden", zegt uitbater John Noseda. "De horeca krijgt stilaan perspectief maar dat geldt natuurlijk niet voor de nachtclubs. " De discotheken vragen met de actie zaterdag ook meer financiële ondersteuning van de overheid.

