Koopkracht in coronatijden: meerderheid kan rekeningen vlotter betalen, kleine minderheid zwaar geraakt door crisis

Dat een meerderheid van de Belgen vorig jaar vlotter zijn rekeningen kon betalen, hebben we te danken aan het feit dat de meesten ondanks de coronacrisis toch konden blijven werken. Velen bleven dus evenveel geld verdienen terwijl we noodgedwongen minder geld konden uitgeven.

Restaurantbezoeken, avondjes op café of buitenlandse reizen: noodgedwongen konden we er amper of helemaal geen geld meer aan spenderen. En door te telewerken kochten we het afgelopen jaar bijvoorbeeld ook minder broodjes over de middag en kochten we minder nieuwe kleren om in de week keurig op kantoor te verschijnen of in het weekend uit te gaan.