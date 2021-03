Leuvens gezin met kindjes reist normaal wereld rond: "Sinds corona verrassend België ontdekt"

Bas en Elodie zijn nog maar tien en vier, maar hebben al een heel stuk van de wereld gezien. Dankzij de reisblog van hun ouders Katrien en Ludovic zijn ze al op meer plekken geweest dan de gemiddelde mens op een heel leven. Mama Katrien: "De voorbije jaren zijn we naar Zanzibar, Mexico, Cuba en Thailand geweest. Ik ben redelijk jong mama geworden, ik was 24. En wij hebben ons zoontje Bas eigenlijk altijd meegenomen op reis zonder daar echt over na te denken.

Tot mensen zich daar vragen bij stelden. Hoe we dat deden met een kindje van vier jaar op reis gaan. "Dat is toch een slecht idee, of dat moet heel chaotisch zijn", zeiden ze ons. Maar dat vonden wij helemaal niet. Vandaar is het idee gekomen om een blog te maken. Om te tonen dat reizen met kinderen echt wel gaat, en zelfs tof is." Intussen leeft het gezin van de blog. Katrien schrijft de teksten, haar man neemt de foto's.