Liveblog - Minder ziekenhuisopnames, maar aantal besmettingen stijgt weer licht 

Biden heeft van vaccinatie zijn absolute prioriteit gemaakt. Hij had bij zijn aantreden in januari beloofd dat er in de eerste 100 dagen van zijn mandaat 100 miljoen doses toegediend zouden worden. Na ongeveer 50 dagen staat de teller volgens het Witte Huis reeds in de buurt van 81 miljoen.

In de VS leven 330 miljoen mensen. Volgens de gezondheidsinstelling CDC heeft intussen één op vier volwassenen minstens één dosis gekregen. Ongeveer 13 procent van de volwassenen en meer dan 30 procent van de 65-plussers is volledig beschermd. De VS voeren geen vaccins uit zolang niet alle Amerikanen zijn ingeënt.