Man raakt zwaargewond bij explosie en brand in Antwerpen

Rond 19.30 uur was er een luide knal in een woning aan de Jef Lambeauxstraat op het Kiel in Antwerpen. De woning vatte ook vuur. Het ging om een uitslaande brand zegt Willem Migom, de woordvoerder van de Antwerpse politie: "Mogelijk lag er een explosie aan de oorzaak van de brand. Het is op dit moment nog niet duidelijk of het om een gasexplosie gaat of er een andere oorzaak is. Het labo zal daar uitsluitsel over moeten geven."

De woning is onbewoonbaar. Vooral de eerste verdieping raakte zwaar beschadigd. Eén bewoner raakte zwaargewond. Hij is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Andere familieleden die in de woning aanwezig waren, raakten niet gewond. Zij werden wel overgebracht naar het ziekenhuis en worden opgevangen door de dienst slachtofferzorg van de politie.

De stadsingenieur is ter plaatse om de stabiliteit van de aanpalende woningen te controleren. De politie heeft een perimeter ingesteld om de veiligheid te garanderen. Er is geen gevaar meer voor de omwonenden.