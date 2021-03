Meer mensen gevaccineerd in West-Vlaanderen dan in andere Vlaamse provincies

In West-Vlaanderen zijn, in verhouding, al meer mensen gevaccineerd dan in de andere Vlaamse provincies. Hoe dat komt is voorlopig niet helemaal duidelijk, zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. "Het is moeilijk een verklaring daarvoor te geven. Misschien speelt mee dat er in West-Vlaanderen verhoudingsgewijs meer mensen in woonzorgcentra verblijven of actief zijn in de zorg, maar dat is speculatie."