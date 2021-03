Microscoop helpt bij het in elkaar puzzelen van dinosaurus-skeletten

Maar wat als bijvoorbeeld, het type-specimen van Diplodocus de onderbenen van een jonger - en dus kleiner - exemplaar bevat? "Dan kunnen sommige van onze bevindingen over zijn voortbeweging en zijn levensstijl fout zijn", zei Sander. "Ons onderzoek helpt dus ook de vaak genoemde replicatiecrisis in de wetenschap te bevechten."



De replicatiecrisis is het feit dat een aantal wetenschappelijke studies moeilijk of niet te reproduceren of te repliceren zijn: als andere wetenschappers het onderzoek herhalen komen ze niet tot dezelfde bevindingen, terwijl repliceerbaarheid net een essentieel onderdeel van de wetenschappelijke methode is.

Samen met Kayleigh Wiersma-Weyand en masterstudent Nico Roccazella gaat Martin Sander binnenkort zijn methode toepassen op een beroemd geëxposeerd exemplaar: het 27 meter lange Arapahoe-skelet. Dat is het langste skelet van een dinosaurus in Europa en het is momenteel te zien in het Museum Koenig in Bonn.

De studie over de dinosaurusbeenderen is gepubliceerd in Palaeontologia Electronica. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de Universität Bonn.