Militair museum verdwijnt uit Brasschaat: "De grote verliezers zijn de vrijwilligers en bezoekers"

Het militair Gunfire Museum verdwijnt uit Brasschaat. De loodsen aan het militair vliegveld in Brasschaat, waar het museum gevestigd is, zijn toe aan een dringende onderhoudsbeurt. De collectie verhuist daarom in 2024 naar een gloednieuw museum in Ieper. Het nieuws valt de Brasschaatse vrijwilligers zwaar. "We zien onze passie verdwijnen. We gaan het museum allemaal hard missen", zegt conservator Rik Brulez.