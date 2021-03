Minister van Werk Dermagne (PS) wil praktijktests tegen discriminatie op arbeidsmarkt doeltreffender aanpakken

"Als we alle talenten kansen willen geven op onze arbeidsmarkt moeten we die tool werkbaar maken", zegt Meryame Kitir in "De wereld vandaag", op Radio 1. "We hebben ervoor gezorgd dat de obstakels die ervoor zorgden dat de tool niet werkbaar was af te schaffen."

In de oude regeling moest er én een klacht zijn, én een bewijs van discriminatie in een bedrijf, én er moest worden aangetoond dat er discriminatie in de sector bestond. "Wij zeggen nu dat het niet én moet zijn, maar of", zegt Kitir.

"Nu kunnen we zeggen dat we een échte discriminatietest hebben", aldus Kitir. "Wat ook zeer belangrijk is, is dat het niet alleen gefocust is op ras of geslacht. Mensen kunnen voortaan ook een klacht indienen bij discriminatie op basis van leeftijd, op basis van geaardheid, op basis van handicap. Vroeger konden die mensen nergens terecht."