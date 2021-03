Na nieuws AstraZeneca: dubbel zoveel afzeggingen in vaccinatiedorp Spoor Oost, andere centra in Antwerpen blijven volgeboekt

De meeste vaccinatiecentra in de provincie Antwerpen kregen gisteren meteen meer telefoontjes met vragen over het vaccin van AstraZeneca. "We vreesden zelfs even dat de vaccinaties zouden stilvallen na het nieuws dat Denemarken het vaccin voorlopig niet meer gaat gebruiken", zegt Leen Lejon van de vaccinatiecentra in Willebroek en Puurs-Sint-Amands. "De vrees bleek ongegrond, want voorlopig zien we weinig afzeggingen."