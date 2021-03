Vlaanderen wordt opgedeeld in 17 regio's: "Meer transparantie en efficiëntie" 

Elk van die samenwerkingsverbanden is ontstaan vanuit een bepaalde logica, maar de optelsom is een bestuurlijke chaos en een inefficiënte overheid", zegt Bart Somers. "Elk van die structuren heeft een eigen secretariaat, een eigen communicatiekanaal, en een eigen werking betaalde en niet-betaalde mandaten."

De voorbije weken borrelde kritiek op, onder meer bij een aantal provinciegouverneurs en burgemeesters. Ook binnen de Vlaamse regering waren er meningsverschillen over het politiek gevoelige dossier. Zo verzette coalitiepartner CD&V zich tegen de opdeling van West-Vlaanderen in drie regio's. Ook de opdeling van Limburg lag erg moeilijk en botste deze week nog op een njet van de sociale partners.

Vandaag is beslist om West-Vlaanderen op te delen in 5 regio's en Limburg in 3. Het totale aantal regio's in Vlaanderen komt zo op 17. Het is de bedoeling dat gemeenten niet langer zelf samenwerkingen opzetten over de grenzen van de regio's heen, maar de regio's zelf kunnen wel partnerschappen met elkaar aangaan. "Deze vereenvoudiging vroeg moed, maar het zal leiden tot beter beleid voor onze burgers en ondernemers", denkt Somers.