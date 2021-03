Nieuwe meisjesvoetbalclub Lokeren Femina is een succes

Kristof Haentjes hoopt dat wie nu heeft kunnen proeven van het voetbal zich ook zal aansluiten bij de nieuwe club: "Bij ons is iedereen welkom, of je nu al voetbalervaring hebt of niet. Wie na zo'n oefensessie vindt dat voetbal iets voor haar is, kan zich bij ons aansluiten". Binnenkort komen alle meisjes nog eens samen op een footfestival. "Dan kunnen ze een hele namiddag voetballen, want de oefensessies waren maar één uurtje. Dan zullen ze ook wedstrijdjes kunnen spelen. En nadien kunnen ze dan beslissen of ze blijven en zich bij de club aansluiten".