Vliegtuigwrakstukken uit WOII verhuizen van Aalter naar Italië: “Maar twee zulke modellen over in de wereld"

De wrakstukkencollectie van Geert De Neve uit Aalter gaat over in Italiaanse handen. Het gaat om de eerste metalen ééndekker van de Italiaanse luchtmacht, Fiat G-50. Die werd onder andere gebruikt in de slag om Engeland. Op 13 februari 1941 was het vliegtuig neergestort op de grens van Sijsele met Assebroek. De Italiaanse piloot Mario Roncali steeg vanop het oorlogsvliegveld in Maldegem op om een vijandig toestel tegen te houden. Het is niet duidelijk waarom het vliegtuig neerstortte. Duitsers hebben nadien het lichaam van piloot Roncali en driekwart van het gecrashte toestel meegenomen. “Grote delen van het vliegtuig hebben daar dus jaren onder de grond gezeten."