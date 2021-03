Oproep van de G7-landen aan China: "'Stop de onderdrukking in Hongkong"

Of China zich aan die oproep gaat houden, is twijfelachtig. Het regime in Peking lijkt vastbesloten om Hongkong verder in een wurggreep te houden. Het massale volksprotest van vorig jaar heeft het communistische regime in Peking voor schut gezet, maar tegelijkertijd vastberaden gemaakt om Hongkong in de pas te laten lopen. Zeker nu het Westen verzwakt lijkt door de corona-epidemie zullen de oproep van de G7 en eventuele symbolische sancties wellicht weinig indruk maken in China.