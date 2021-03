Defensie organiseert opnieuw een jongerenstage voor para's in spe: "Tot valschermspringen toe" 

Defensie organiseert jaarlijks “jongerenstages” voor jongens en meisjes van 16 tot 20 jaar. Eén van die stages is de para-juniorstage in Schaffen, bij Diest. "Die is bedoeld voor jongens en meisjes tussen 16 en 18 jaar", vertelt coördinator Marc Van Herbruggen van Defensie. Jongeren leren tijdens die stage wat het inhoudt om militair te zijn. "De eerste week krijgen de deelnemers een grondopleiding: ze leren rollen over de grond, en leren alles wat te maken heeft met werken onder een valscherm. Tijdens de tweede week maken de jongeren vier sprongen uit een ballon vanop 300 meter hoogte."

Om aan de stage te kunnen deelnemen, moeten de jongeren eerst een fysieke selectieproef afleggen. "Zo'n stage tot een goede einde brengen, kan dan ook een toegangskaartje zijn voor een echte job bij Defensie", vertelt Van Herbruggen, die zelf via zo een jongerenstage terechtkwam bij het leger. "Ik was 16 jaar toen ik mijn stage deed en dat was zo goed meegevallen, dat ik me heb aangemeld bij het leger zodra ik dat kon. Het is goeie manier om kennis te maken met het leger en met wat het inhoudt om militair te zijn."