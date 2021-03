Parket in beroep tegen straf verkrachters in Gentse studentenbuurt: “De straf is te licht”

De feiten dateren van 3 jaar geleden. Twee mannen lokten toen een dronken vrouw in een toilet, ze hadden er seks zonder toestemming, één van de daders filmde de verkrachting en toonde het filmpje later aan zijn vrienden aan de bar. De vrouw herinnerde zich een dag later niks van de feiten omdat ze te veel gedronken had. Later kreeg ze een berichtje dat er een video was gemaakt en op die manier vielen de puzzelstukjes in elkaar.