Plannen om natuurgebied Vinderhoutse bossen en Oude Kalevallei 200 hectare groter te maken

De plannen voorzien onder meer in de uitbreiding van de Vinderhoutse Bossen, één van de vier groenpolen of groene longen rond Gent. De bedoeling is om 200 hectare aan extra bos en natte natuur (bv. moeras of vochtige gras- en weilanden) te realiseren. Naast de grote uitbreiding van de Vinderhoutse bossen, is het ook de bedoeling de natuur- en valleigebieden beter te beschermen. Dat past in de uitvoering van de Blue Deal, het plan om Vlaanderen te wapenen tegen de droogte van morgen. Het gaat om enkele belangrijke valleigebieden die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van natte natuur: de vallei van de Oude Kale, van de Kalebeek en van de Meirebeek.