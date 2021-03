Hilde krijgt verrassingsafscheid van de wijk waar ze 24 jaar de post bedeelde: "Ze verdient dit, we gaan haar enorm missen" 

Postbode Hilde werd aan de parochiezaal opgewacht door de mensen van Buurtcomité Durmen. Om afscheid te nemen op haar allerlaatste werkdag in de wijk. Hilde is van Zele, maar moet vanaf maandag de Zeelse wijk Durmen links laten. Door een reorganisatie krijgt ze een nieuwe route toebedeeld. Reden genoeg, vond het buurtcomité, om haar onverwacht in de bloemetjes te zetten. “Ik had een klein vermoeden, maar dat het zo’n grote verrassing zou zijn, had ik niet gedacht”, lacht Hilde De Koker. “Ik moest rond 10 uur aan de parochiezaal zijn. Ik dacht dat het voor een applausje en een bedanking was. Maar het was veel meer," vertelt ze. Zo'n warme ontvangst, na 24 jaar dienst, deed haar duidelijk deugd: "Ik was kind aan huis bij veel mensen in de wijk. Iedereen kent mij en ik ken iedereen. ”