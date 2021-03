Raadkamer bevestigt aanhouding van advocaat in "operatie Sky"

Tijdens de gigantische “politieoperatie Sky” werden deze week onder andere twee advocaten opgepakt. Bij hen werden naar verluidt twaalf telefoons gevonden, waaronder versleutelde telefoons, en aanzienlijke sommen cash, zo zei het parket deze week.

De raadkamer heeft vanochtend de aanhouding van één van de twee advocaten bevestigd, waardoor de man langer in de cel moet blijven. “Op dit ogenblik is hij uitsluitend in verdenking gesteld voor deelname aan een criminele organisatie”, zegt Luc Delbrouck, die optreedt als advocaat van de advocaat.