Regiovorming "werkt goed" in de praktijk, zegt burgemeester Kris Declercq van Roeselare

"Er blijven nog losse eindjes", geeft Declercq toe. Hij verwijst naar de versnippering in de politiezones en de ziekenhuisnetwerken. "Die lasagne ligt nog niet helemaal op elkaar."

Gemeenten die samenwerken in een regioverband: Declercq ziet de voordelen. "Ik merk bijvoorbeeld in het kader van de coronacrisis dat we met de verschillende gemeenten de koploper konden zijn voor de contactopsporing." Ook samenwerking op het vlak van vervoer, klimaatbeheer, ruimtelijke ordening loont, vindt hij.

"De burgers zelf zijn misschien minder geïnteresseerd in de concrete contouren. Zij willen vooral dat voor hun belastinggeld efficiënt kan worden gewerkt en dat er ook resultaat wordt geboekt." En het antwoord op die verzuchtingen luidt positief, aldus Declercq. "Door meer naar een soort fusie van ambities te gaan - door zaken ambtelijk of technisch te fusioneren - is er voor de burger wel een meerwaarde."